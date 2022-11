Altre 40mila tonnellate di rifiuti in arrivo a Pozzilli

Nuovo impianto di trattamento dei rifiuti a Pozzilli. Il sindaco annuncia battaglia. È la stessa Stefania Passarelli (foto) che dà la notizia sulla sua pagina Facebook:

“In questi giorni è arrivata al protocollo del Comune di Pozzilli e del Consorzio Industriale una richiesta di VIA per la realizzazione e la gestione di un centro per la selezione spinta di rifiuti non pericolosi, da realizzarsi nel nucleo industriale di Pozzilli, basta con l’importazione di rifiuti. Altre 40 mila tonnellate di immondizia da trattare si andrebbero ad aggiungere alle centinaia di migliaia già destinate al nostro territorio. Trattasi dell’ex stabilimento SIL, dove la prima richiesta presentata riguardava “rimessa macchine” e per tale era stata autorizzata. Ci batteremo anche contro questo nuovo insediamento, la nostra area non può essere un centro di raccolta e trasformazione di immondizia. È ora di dire BASTA!”.