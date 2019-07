Altra truffa tentata ai danni di un anziano isernino

ISERNIA

Ennesima truffa tentata ai danni di un anziano isernino. Nei giorni scorsi un uomo benvestito e dall’accento napoletano, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, si è avvicinato a un pensionato, appena uscito da un’edicola, chiedendogli alcune informazioni stradali. Quest’ultimo si è dimostrato subito molto disponibile e gentile accettando di accompagnarlo personalmente; così il truffatore ha potuto mettere in atto il suo piano.

Una volta che l’anziano è entrato in auto il malfattore ha spiegato che si trovava nel capoluogo pentro per affari, considerato che a Napoli era il proprietario di un’azienda che realizza cravatte. Per ringraziare l’informatore, l’uomo ha preso dal sedile posteriore proprio quattro cravatte e le ha messe in mano al passeggero. Ma poco dopo il truffatore ha chiesto all’anziano la cifra di 400 euro per i prodotti di sartoria, altrimenti lo avrebbe denunciato per furto. L’anziano, però, compreso che si trattava di un raggiro, ha approfittato dei rallentamenti dovuti al traffico ed è riuscito a scendere dall’autovettura, nascondendosi all’interno di un negozio. Il truffatore, a cui non è riuscito il colpo, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.