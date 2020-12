Altra tegola per Campitello Matese, ricorso al Tar e stagione sciistica a rischio

La stagione sciistica di Campitello Matese rischia di restare ferma al palo. E non solo a causa della pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus. C’è infatti un ricorso pendente al Tar che potrebbe far ulteriormente slittare l’apertura degli impianti e dunque compromettere definitivamente la stagione già fortemente minata dalla presenza del Covid. La questione è legata al bando di affitto degli impianti. Due società hanno partecipato alla gara per l’affidamento della gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese e Capracotta: la Malbatour e la Dga Funivie che proprio 4 anni fa vinse la gara. Per la commissione la Malbatour ha ottenuto un punteggio maggiore. Ma il Comune di San Massimo ha presentato ricorso mosso da presunte motivazioni di conflitto d’interesse. Dunque adesso tocca ai giudici del Tar Molise (che dovranno pronunciarsi sul ricorso a metà gennaio). Il rischio quindi è che a bloccare la stagione invernale non ci sia solo il Covid ma anche il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.