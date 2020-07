«Altra prova di incapacità a governare del sindaco di Venafro Ricci»

“Un’altra prova, questa volta davvero molto grave, di incapacità amministrativa da parte del Sindaco di Venafro Alfredo Ricci e della sua squadra di governo -ha spiegato in una nota stampa Stefano Buono, consigliere comunale Pd di Venafro- si è consumata in occasione dello svolgimento dei lavori del consiglio comunale del 17 luglio. La maggioranza ha inserito proposte di deliberazione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale ma non ha poi provveduto a depositarle nei tempi previsti dall’ art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Non consentendone, in questo modo, una congrua valutazione e la proposizione di eventuali emendamenti (ai sensi dell’art. 29 dello stesso Regolamento) da parte dei consiglieri comunali. Fattore ancor più grave se consideriamo il fatto che una delle proposte di deliberazione riguardava una “proposta di riorganizzazione sanitaria dell’ospedale SS Rosario” alla quale si era data anche ampia pubblicità mediatica. Paradossale e mortificante per tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, il fatto che tale proposta di deliberazione non solo non sia stata presentata entro i termini normativi ma che, addirittura, la bozza sia pervenuta prima alle redazioni dei giornali e poi, evidentemente, all’attenzione dei consiglieri.

Un segno tangibile di due fattori fondamentali. Il primo riguarda l’indubbia inettitudine amministrativa del Sindaco Ricci e la sua non dedizione al lavoro: lo dimostra ampiamente il mancato rispetto delle regole e la non conoscenza neanche del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il secondo fattore, la messa in scena e la debolezza dell’atto illegittimo sul SS Rosario, mette in evidenza la malafede del Sindaco su una questione vitale per il futuro della Nostra Città. Fa finta di fare qualcosa ma in realtà condivide con Toma & C. (suoi amici del centro destra) il disegno di smantellamento definitivo che è in atto sulla sanità pubblica e in particolar modo sul SS Rosario.

Abbiamo chiesto un rinvio ad altro Consiglio Comunale, anche a strettissimo giro, dei temi inerenti i punti all’ordine del giorno non depositati entro i giusti tempi in modo tale sanare il vizio e consentirne una discussione autentica da parte dell’intero consiglio comunale. Organo, questo, non solo di controllo ma anche di programmazione e che non può essere escluso e mortificato in tal modo. Abbiamo eccepito ciò nella convinzione dell’importanza del rispetto delle regole e della rilevanza di un tema fondamentale, come il futuro del SS Rosario e la partita delle imposte e tasse comunali, possano essere seriamente discusse e oggetto del dibattito consiliare. La proposta, nonostante non siano stati rispettati i termini regolamentari, è stata rifiutata. Questo rifiuto calpesta la dignità del Consiglio Comunale e dell’intera Città di Venafro”.