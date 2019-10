Alto Molise sempre più isolato: addio ai collegamenti con Pescara e Chieti

La ditta che gestisce la tratta annuncia che il servizio sarà soppresso. Ma i sindacati non ci stanno

AGNONE. A partire dal prossimo 4 novembre sarà soppressa la tratta Agnone-Chieti. A comunicarlo, attraverso il suo profilo facebook, è stata la stessa ditta che gestisce il servizi, l’Autoservizi Cerella. Si prevedono, dunque, ulteriori disagi per i pendolari altomolisano. Il pullman, infatti, fermava anche a Francavilla e Pescara: un collegamento utilizzato soprattutto dagli studenti fuorisede ma anche da chi è costretto a viaggiare quotidianamente per motivi lavorativi e raggiungere diversi centri abruzzesi. Come se non bastassero le strade fatiscenti e l’assenza di trasporto su ferro, ora anche i mezzi pubblici su gomma cominciano ad adottare tagli drastici.

Il provvedimento non è piaciuto al Sindacato Operai Autorganizzati che ha scritto anche al sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio e al prefetto di Isernia, Cinzia Guercio e all’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro, chiedendo una retromarcia da parte della ditta. «Attendiamo una risposta urgente – si legge nel comunicato – affinché venga garantito venga garantito il diritto del servizio pubblico vigente ai pendolari: studenti, lavoratori e viaggiatori occasionali». Ad avviso del Soa questa «paventata soppressione inoltre aggraverebbe ancora di più lo stato di isolamento del territorio altomolisano.

«Attendiamo con urgenza risposte esaustive, al contrario prenderemo in considerazione ulteriori iniziative sindacali sul territorio per contrastare tale grave provvedimento. Si continuano a tagliare i servizi pubblici nei territori già martoriati. Addirittura la notizia di soppressione del servizio è stata comunicata con un post sulla pagina Facebook della ditta Cerella. Condanniamo e impugniamo il provvedimento – conclude il Soa -, la popolazione continua a subire in maniera assurda e vergognosa».