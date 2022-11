Alto Medio Sannio Card, i primi risultati della sperimentazione turistica

Il 1° dicembre 2022, alle 11.00, a Palazzo San Francesco di Agnone, l’evento di presentazione del report relativo alla carta turistica con gli operatori turistici e i sindaci dei 33 comuni della SNAI Alto Medio Sannio.

Ci saranno gli operatori turistici e i sindaci dell’area della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne dell’Alto Medio Sannio, che abbraccia 33 Comuni con capofila Agnone, il 1° dicembre 2022, alle ore 11:00 a Palazzo San Francesco di Agnone, per l’evento di presentazione dei primi risultati della sperimentazione dell’Alto Medio Sannio Card, la carta turistica che ha concesso sconti e vantaggi ai visitatori di tutto il territorio. La carta sconti gratuita è stata distribuita a partire dalla scorsa estate nelle strutture ricettive, nei comuni coinvolti e in tutti i centri di attrazione turistica del Molise e del vicino Abruzzo.

La presentazione del report, che consentirà di capire come è andata la prima fase di sperimentazione, dove sono state distribuite le card e dove sono stati concessi sconti, sarà anche un’occasione utile per tracciare il comportamento e i movimenti dei visitatori sul territorio, comprendere i punti di forza e di debolezza per migliorarsi, per conoscere le novità e per rinsaldare la rete tra gli operatori turistici. Una rete che potrà essere ampliata con nuove adesioni. Interverranno: Daniele Saia, sindaco di Agnone, Comune capofila della SNAI Alto Medio Sannio, Mario Di Lorenzo, coordinatore SNAI Alto Medio Sannio, e Gianlorenzo Molino, coordinatore progetto “Organizzazione turistica integrata nell’Alto Medio Sannio”. Gli operatori turistici riceveranno un report personalizzato, che consentirà di capire come rendere il territorio sempre più attrattivo.

Per informazioni, si può contattare lo staff del progetto di organizzazione turistica integrata Alto Medio Sannio al numero: + 39 3357519063 o scrivendo un’email a: turismo@altomediosannio.it