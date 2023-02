Altilia, valorizzazione patrimonio locale: partenariato tra l’Istituto Pilla e gli enti territoriali del Molise

Il bando “Altilia VR: topografia e competenze digitali per la valorizzazione del patrimonio locale” è promosso dalla Regione Molise: ScuoLAB 2^ edizione: primo appuntamento il 2 marzo al sito archeologico

Al via il progetto dell’Istituto Pilla dal titolo: “Altilia VR: topografia e competenze digitali per la valorizzazione del patrimonio locale”, riguardante il bando promosso dalla Regione Molise: ScuoLAB – 2^ edizione. Il progetto prevede un percorso sinergico tra i vari indirizzi dell’Istituto volto alla produzione di servizi per il territorio attraverso un tragitto didattico laboratoriale.

E’ previsto anche un partenariato tra la scuola e i seguenti enti del territorio molisano:

Parco Archeologico di Sepino

Collegio dei Geometri di Campobasso

Ordine dei Geologi Molisani

Associazione “Muse a.p.s.”

Molino Cofelice srl

Gli attori coinvolti sosterranno gli studenti in percorsi formativi nei seguenti ambiti: Rilievo topografico ed archeologico;

Ricostruzione e modellazione CAD;

Coltivazione dei cereali antichi;

Ricerca e produzione di informazioni di carattere storico;

Informatizzazione e digitalizzazione dei contenuti;

Sviluppo di contenuti con tecnologie avanzate

Il primo appuntamento/laboratorio, che sancisce l’inizio del progetto, si svolgerà nella mattinata del 2 marzo presso il Parco Archeologico di Sepino. In tale occasione gli studenti prenderanno contatto con l’oggetto di studio principale del percorso formativo guidati dai responsabili del Parco e dall’ associazione Muse a.p.s.. A quest’ evento seguiranno dei laboratori di ricerca, rilievo e produzione che saranno differenziati a seconda dell’indirizzo di corso degli studenti e dell’obiettivo finale da raggiungere.