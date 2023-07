Alternativa progressista: “Regione, è tutto un ‘divieto’. E il Molise muore”

“Divieto” di curarsi, divieti sulle strade sempre più sconnesse, divieto di accesso alle risorse pubbliche per debolezza strutturale e potere burocratico -si legge in una nota di Alternativa Progressista- A far fronte ai bisogni dei cittadini, degli artigiani e delle imprese, ci sono rimasti moltissimi sindaci, senza risorse e senza un potere vero, e un gran numero di imprenditori lungimiranti che, senza aspettare il sostegno pubblico e con risorse proprie, hanno avviato

profonde trasformazioni produttive per affrontare il mercato globale. La politica, la Regione Molise, invece, è ferma al palo. Chi credeva che il peggio fosse alle spalle si deve ricredere. Il presidente della giunta regionale, sostenuto fortemente da Fratelli d’Italia e dalla Lega, è già sotto “assedio”. Alle prime battute della partita appena iniziata si è messo a “far melina” per evitare la deflagrazione della sua maggioranza accecata dal potere. Sono passati in second’ordine i debiti che assommano a centinaia di milioni e l’approvazione del bilancio. Il primo atto è stato quello di nominare un assessore esterno indicato da Salvini che, nonostante tutto, continua a lavorare per la secessione (oggi

chiamata “autonomia differenziata”). Alla faccia della buona amministrazione! Il secondo assessore è Gianluca Cefaratti. Di più non è riuscito a fare il povero Roberti che ha promesso una netta discontinuità con il passato ma che, invece, rimane intrappolato tra i veti di sempre, perché ogni eletto gioca in proprio mentre il Molise muore. Alternativa Progressista (L’Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento per l’Equità

Territoriale), dentro o fuori dal consiglio regionale, continuerà con determinazione a portare avanti il progetto politico di un cambiamento radicale dell’economia regionale che metta al centro i temi dei diritti, dell’ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e produttivo capace di garantire ai cittadini molisani un futuro dignitoso, opportunità lavorative per i giovani e il riequilibrio delle condizioni dei diritti dei molisani con quelle del resto del Paese. Ci vuole un reale cambio di passo, anche delle istituzioni formative, se si vuole bene ai

molisani. A tal riguardo e con chiarezza, Alternativa Progressista chiede ai partiti e ai movimenti che hanno fatto parte della coalizione di centrosinistra di imboccare definitivamente la strada del cambiamento, vigilando con attenzione sull’operato della Giunta regionale e portando in Consiglio proposte di legge per un Molise migliore; al presidente Francesco Roberti chiede, invece, di procedere alla nomina degli assessori per affrontare con intelligenza e fuori dai soliti giochi di palazzo la disastrosa condizione socio-economica della nostra Regione”.