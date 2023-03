Altare di San Giuseppe alla Torretta Belvedere “Carlo Cappella”

Come tradizione vuole anche quest’anno, il gruppo Folklorico marinaro ‘A Shcaffétte, con il patrocinio del Comune di Termoli, riproporrà l’Altare di San Giuseppe.

Il gruppo Termolese ha sempre basato le sue manifestazioni e le riproposizioni su fonti documentate e storiche, da qui il nome Folklorico.

Anche quest’anno sarà, infatti, riproposto un altare all’interno della Torretta Belvedere “Carlo Cappella” seguendo i criteri e i principi base della tradizione Termolese dei primi del Novecento quando erano prevalenti la fede e la povertà.

L’altare potrà essere visitato dalle 17:00 del 18 marzo fino alle ore 13:00 del 19 marzo in via duomo 12.