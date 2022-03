Altalene, scivoli e panchine: inaugurato il parco giochi di San Pietro

Termoli si arricchisce di una nuova area giochi inaugurata questa mattina, 12 marzo. Si tratta del parchetto situato in zona San Pietro, uno dei quartieri più popolosi di Termoli.

Era da tempo che i residenti della zona chiedevano la creazione di un parchetto a misura di bambino ed oggi, finalmente, è realtà.

L’inaugurazione, che era stata rinviata la scorsa settimana a causa delle condizioni meteo avverse, si è tenuta questa mattina alla presenza dell’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Roberti insieme all’architetto del progetto, Alida Candeloro.

Il costo dei lavori di circa 50mila euro rientra nei fondi del Ministero destinati ai comuni del Sud, e hanno visto la riqualificazione di una zona, quella posta tra via Tevere, via Arno e via Volturno che ora è divenuta uno spazio ricreativo con scivoli, altalene e altre attrazioni per i più piccoli.

Ma non è tutto. Sempre questa mattina sono state inaugurate 2 nuove giostrine per i più piccoli nella rotonda di via Saba (Quartiere Colle della Torre, asse viario via Ungaretti/via Saba).

Nei prossimi mesi sarà consegnato alla cittadinanza anche lo skatepark di via Firenze.