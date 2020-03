Situazione di alta tensione al Veneziale di Isernia dove sono stati sospesi i ricoveri ordinari in attesa dell’esito del tampone su un medico rientrato a a Isernia dopo aver lavorato in un altro ospedale. I colleghi hanno preteso che si sottoponesse all’esame, prima di farlo reinserire nei turni ordinari di lavoro. Il medico si è volontariamente offerto e in serata si dovrebbe conoscere l’esito dell’esame.