Alluvione Marche, identificato dopo un anno il cadavere di Brunella Chiù ritrovato alle Tremiti

È stato identificato il corpo di Brunella Chiù, l’unica dispersa tra le 13 vittime ad un anno di distanza dall’alluvione delle Marche, dopo il ritrovamento nel novembre del 2022 nelle acque delle Isole Tremiti, a 340 chilometri da Senigallia e dal punto, Ostra Vetere, dove la donna venne travolta in auto insieme alla figlia Noemi.

A notare il cadavere, che affiorava in superficie vicino Cala Marano, erano stati alcuni isolani che hanno lanciato l’allarme alla Capitaneria di porto di Termoli. Sin dai primi istanti, per le condizioni del corpo, non fu possibile comprendere se si trattasse di un uomo o di una donna. Solo a luglio scorso, dalla Puglia, è arrivata la notizia che quei resti erano di una donna. A quel punto sono state informate tutte le Procure dove vi erano denunce di scomparsa, e tra queste quella di L’Aquila, e i carabinieri di Ancona che indagano sulla tragedia.

I risultati del Dna eseguito dal consulente nominato dalla procura abruzzese ha messo la parola fine all’estenuante attesa del figlio Simone Bartolucci, 23 anni, l’unico superstite della famiglia che si salvò aggrappandosi a un albero e vide l’auto con a bordo la mamma di 56 anni e la sorella di 18 sparire nel buio.