Alluvione 2003, “la Regione dovrà pagare i risarcimenti”. Dopo 16 anni la decisione del Tar

REDAZIONE TERMOLI

Ammontano a circa 1milione di euro gli importi dei risarcimenti che il Tar Molise ha imposto alla Regione di dover pagare nei confronti delle aziende che sono state colpite dall’alluvone che tra il 23 e il 25 gennaio 2003 ha colpito il basso Molise. Proprio il 23 gennaio c’è stata l’udienza al Tar Molise, pubblicata ieri, sul ricorso presentato da alcune aziende e proprietari di abitazioni e terreni lungo il fiume Biferno che sono rimasti danneggiati dalle esondazioni del fiume negli anni 2003 e seguenti a causa della mancata manutenzione degli argini. Un ricorso che per i giudici del tribunale amministrativo è fondato.

Di qui la dichiarazione dell’obbligo da parte dell’amministrazione di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza mediante il pagamento in favore dei ricorrenti delle somme liquidate in sentenza, come precisate nello stesso provvedimento giurisdizionale (cioè al netto dei pagamenti già avvenuti), oltre alle spese legali e agli interessi legali fino al soddisfo, ma non delle spese di registrazione che esulano dall’oggetto del giudicato e che comunque fanno carico alla Regione soccombente nel giudizio, in via solidale, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986; il tutto, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica di essa, se perfezionatasi in data anteriore alla predetta comunicazione.

In caso di perdurante inadempimento, procederà in via sostitutiva il commissario ad acta, che si indica sin d’ora nel Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario (da individuare in base a un criterio di rotazione negli incarichi), il quale provvederà, su impulso di parte, alla scadenza infruttuosa del termine ultimativo concesso per l’adempimento, nei successivi 120 (centoventi) giorni dalla domanda delle parti, alla messa in pagamento delle somme indicate nell’eseguenda sentenza, dopo aver accuratamente accertato e detratto gli importi dei pagamenti già avvenuti per la stessa causale da parte della Regione nei confronti dei singoli ricorrenti (se necessario, anche mediante una ricerca da effettuarsi presso l’istituto tesoriere della Regione dei pagamenti effettuati negli ultimi 15 anni). Adesso la Regione Molise ha 120 giorni di tempo dalla comunicazione della sentenza del Tar o dalla sua notifica per liquidare le somme.