All’Unimol l’inaugurazione del Laboratorio di Archeologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione

Evento inaugurale e di presentazione del Laboratorio di Archeologia – Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione – Università degli Studi del Molise

Domani, mercoledì 8 marzo, alle ore 11.00, si terrà l’evento inaugurale del Laboratorio di Archeologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise. (II Edificio Polifunzionale

Via Francesco De Sanctis, Campobasso).

Una giornata importante, significativa e di prospettive, perché racchiude in sé una serie di elementi essenziali per la “Valorizzazione del patrimonio archeologico della regione Molise”, nel quadro di una progettualità e collaborazione interistituzionale che raccoglie il sostegno della Regione Molise, della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio e della Direzione Regionale Musei.

Diversi infatti saranno i momenti, gli interventi e le presentazioni da non perdere nel corso dell’incontro.

Certamente sarà l’occasione – alla presenza del Rettore e del Presidente della Regione – per discutere di conoscenza, conservazione e promozione dei beni culturali, soprattutto in vista delle attività di scavo programmate a S. Elia a Pianisi (CB), Pesche (IS), San Giuliano del Sannio (CB) e Agnone (IS), nell’ambito del progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della regione Molise”, che annovera docenti UniMol quali referenti scientifici, ma anche per osservare all’opera studentesse e studenti con i reperti conservati nel Laboratorio.

Nel corso dell’evento poi saranno illustrate le principali attività del Laboratorio di Archeologia che, oltre a proporsi come un luogo di didattica e di ricerca scientifica aperto alle collaborazioni con altri enti operanti nel settore dei beni culturali, riveste un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto perché offre supporto logistico e operativo ai vari gruppi di ricerca e ai singoli studiosi.

Da qui anche gli interventi dell’Assessore regionale alla Cultura; della Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Molise; e del Direttore Regionale Musei del Molise, per concludere con la Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione e del Direttore del Laboratorio di Archeologia.