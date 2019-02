Alloggi via Facchinetti: entro marzo la consegna

CAMPOBASSO

Novità sugli alloggi comunali di Via Facchinetti. Per intenderci gli appartamenti oggetto di polemica nelle ultime settimane per via della mancata consegna delle chiavi ai beneficiari, nonostante i lavori siano stati completati lo scorso settembre.

L’assessore Bibiana Chierchia fa il punto in aula civica. «L’immobile è completamento ultimato ed è allacciato alle principali reti di sottoservizi. Sono state prodotte tutte le certificazioni attestanti la rispondenza alle vigenti norme del settore edilizo e, inoltre, si è provveduto all’iscrizione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate. Il 15 febbraio è stata depositata allo Sportello Unico per l’Edilizia la segnalazione certificata di agibilità, trasmessa il 19 febbraio, al servizio patrimonio dell’ente per gli adempimenti consequenziali». A seguito della trasmissione della segnalazione certificata di agibilità da parte del settore Urbanistica al settore Patrimonio, ora si attendono gli ultimi adempimenti per la stipula dei contratti e la materiale consegna degli alloggi stimata entro la fine di marzo.