Alloggi per giovani coppie, i vincitori del bando costretti ad attendere. Praitano: “Problemi burocratici risolvibili”

Il comune di Campobasso, nei mesi scorsi, pubblicò un bando speciale per l’assegnazione in locazione di diciassette alloggi unifamiliari di proprietà della città destinati a giovani coppie e nuclei monoparentali. Poche le domande pervenute in un primo momento, poi, mediante una più accurata campagna di informazione, le richieste raggiunsero un numero sufficiente, con conseguente stesura di una graduatoria. Stiamo parlando di villette pronte, a prezzo vantaggioso in locazione, provviste di piano terra, primo piano e garage, con durata contratto di quattro anni più una opzione di rinnovo per altri quattro.

Sta di fatto che, a distanza di diverse settimane dalla conclusione delle procedure, i vincitori del bando sono costretti ad attendere. Il comune in tal senso sta svolgendo un ruolo di mediazione perchè problemi burocratici impediscono alle coppie vincitrici di trasferirsi nelle nuove abitazioni di via San Giovanni dei Gelsi. “Sono emerse difficoltà di natura burocratica – ha spiegato al Quotidiano l’assessore alle Politiche Sociali Luca Praitano – siamo in costante contatto con il dirigente per risolvere la questione e consentire ai vincitori del bando di entrare nelle nuove case che, come ricordato nei mesi scorsi, sono pronte in tutto e per tutto”.

“Dobbiamo attendere il settore tecnico e la documentazione definitiva – ha concluso Praitano – è importante che tutto venga consegnato con le certificazioni del caso senza incappare in ulteriori intoppi. Difficile fare previsioni, ma siamo al lavoro per avvicinare sensibilmente la risoluzione della vicenda”. L.L.