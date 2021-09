All’Istituto “San Pardo” di Larino il workshop formativo riservato ai frantoiani del Molise

L’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo” di Larino sempre più al centro della formazione e sperimentazione in campo olivicolo e oleario in Molise, e non solo. Dopo i riconoscimenti ricevuti nell’ultima edizione della rassegna nazionale sugli oli mono varietali promossa da Assam Marche, per la presentazione di tre oli extravergini d’oliva da varietà non presenti in catalogo, oltre che per i primi studi sull’influenza dell’epoca di raccolta sulla qualità degli stessi,dall’Istituto lanciano un nuovo modo di fare formazione. Si svolgerà nelle date di mercoledì 8 e venerdì 17 settembre p.v., un workshop, riservato ai frantoiani del Molise, dove verranno illustrate le innovazioni tecnologiche e le ultime ricerche scientifiche in materia olivicolo-olearia. Fin qui nulla di nuovo! La novità, invece, sta nella sperimentazione: all’interno del percorso formativo verranno testate – per una formazione extra scolastica – innovazioni metodologiche caratteristiche della didattica per competenze. L’obiettivo è quello di giungere, attraverso una relazione tra pari, a spunti ed eventuali soluzioni condivise su tematiche inerenti alla filiera, dove spesso è molto difficile il dialogo tra le parti. Si tratta di una rivoluzione, o meglio di una “revoluzione” (rifacendosi all’olio EVO, ossia extravergine d’oliva), com’è stato sottotitolato l’evento MolivOil, che si svilupperà, nel corso degli anni, come una piattaforma permanente. La manifestazione si articolerà in quattro sessioni, a ognuna delle quali è stato attribuito il nome di una varietà autoctona di olivo della Regione. Tra i relatori ci sono i massimi esperti e studiosi del settore in Italia. La manifestazione si arricchirà di una visita guidata nella città di Larino e di una cerimonia di chiusura con consegna degli attestati di partecipazione.

MolivOil 2021 – Revoluzione

Programma:

mercoledì 08 settembre 2021

sessione mattutina

– Maria Lisa Clodoveo e Riccardo Amirante – Università di Bari e Politecnico di Bari – Fabio Ginesi – Pieralisi

– revoluzione: brain storming

sessione pomeridiana

– Giorgio Mori – Mori-Tem

– Barbara Alfei – Assam Marche e capo panel

– revoluzione: brain storming ————————————————————————–

venerdì 17 settembre 2021

sessione mattutina

– Antonella De Leonardis – Università del Molise – Giacomo Costagli – Alfa Laval

– revoluzione: brain storming

sessione pomeridiana

– Maurizio Corbo – Arsarp Molise e capo panel – Maurizio Servili – Università di Perugia

– revoluzione: brain storming