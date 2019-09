All’Istituto Alfano scuola e famiglia all’opera insieme

Incontro con le famiglie delle classi prime e elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori

REDAZIONE

Lunedì 30 settembre alle ore 16.30 presso l’Aula Magna del Liceo Classico in via Asia 2, la Dirigente Concetta Rita Niro ha convocato un incontro con le famiglie degli studenti delle classi prime, una prima occasione per conoscersi e per consolidare l’alleanza educativa che dovrà informare i rapporti tra scuola e genitori nei cinque anni di Liceo.

«Scuola e famiglia devono reciprocamente conoscere i percorsi a scuola e a casa dei ragazzi, per poter efficacemente lavorare alla costruzione del loro futuro. L’integrazione tra i due sistemi (scuola e famiglia) è di importanza capitale nel processo educativo ed è responsabilità condivisa. Nella nostra scuola ogni persona è prima di tutto una risorsa: per questo teniamo particolarmente ad incontrare e a conoscere i genitori dei nostri studenti, perché la loro partecipazione, anche attraverso il coinvolgimento negli organi collegiali, è un insostituibile contributo alla qualità della scuola».

Il prossimo 2 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe. «Ci attendiamo una partecipazione al voto ed una attenzione sempre maggiori da parte dei genitori, nell’ottica di una reale corresponsabilità educativa con le famiglie». Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee di classe dei genitori previste a partire dalle 16.30 fino alle 17.30.

Nella mattinata dello stesso giorno si terranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto.