Allievi di Polizia in arrivo da Piacenza, Toma chiede all’Asrem la quarantena

Il “caso” del trasferimento in Molise dei 190 allievi di Polizia provenienti da Piacenza, zona che ad oggi conta 9 casi di contagio, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno in regione. Irritato e preoccupato anche il governatore della Regione Donato Toma che ha subìto la decisione dal ministero dell’Intero. Il presidente, però, ha chiesto al commissario straordinario dell’Asrem di porre in quarantena gli allievi di Polizia che arriveranno a Campobasso: 70 dei quali sono giunti già questa sera, lunedì 24 febbraio, altri 120 arriveranno tra domani e mercoledì.

Toma ha scritto al commissario Scafarto, al Questore, al Prefetto, al ministero della Salute e a quello degli Interni.

Avendo appreso – ha scritto il presidente – che sono in corso di trasferimento 190 allievi provenienti da una zona in cui sono stati riscontrati diversi casi di Covid 19 e atteso che un numero così elevato potrebbe determinare una situazione di particolare criticità sanitaria, dispone che l’autorità sanitaria locale, nella persona del commissario straordinario dell’Asrem Virginia Scafarto, ponga in atto, senza indugio, tutte le misure idonee a prevenire la diffusione del virus, in relazione al trasferimento di un gruppo così nutrito proveniente da un’area con casi d’infezione.

In sintesi il governatore ha chiesto, a tutela della salute dei cittadini molisani, che gli allievi vengano posti in quarantena. Una missiva che sembrerebbe aver irritato ministero degli Interni e Affari Interni. Ma una richiesta, senza dubbio, legittima da parte del governatore.