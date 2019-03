Allerta meteo arancione sulla costa, attese forti raffiche di vento

REDAZIONE TERMOLI

La sala operativa della Protezione civile della Regione Molise ha diramato un bollettino meteo in cui ravvisa uno stato di allerta di livello arancione per la costa. Dal pomeriggio di oggi 11 marzo e per le successive 18 – 24 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai versanti settentrionali con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e sui settori costieri, forti mareggiate lungo le coste esposte. Altri fenomeni previsti sono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale sui settori orientali.