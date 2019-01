Allerta maltempo, Campobasso attiva la sala operativa e il numero verde Sea

Questa mattina si è tenuto in Comune a Campobasso l’incontro del Centro Coordinamento neve per fronteggiare il maltempo che in questi giorni riguarderà anche il capoluogo di Regione. A seguito della riunione, il sindaco Antonio Battista informa la cittadinanza che a partire da questa sera, per via del generale peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili nevicate, entrerà in funzione la sala operativa del Comune di Campobasso e sarà attivo il numero verde della Sea 800993380 al quale si potrà far riferimento per eventuali emergenze. Inoltre il primo cittadino chiede agli automobilisti di utilizzare la massima prudenza, di non sottovalutare l’insidia del ghiaccio e di non parcheggiare le vetture in luoghi dove potrebbero intralciare il passaggio di mezzi spargisale, spartineve e di soccorso. Per affrontare l’allerta meteo, Campobasso ha a disposizione 67 mezzi esterni e 10 della Sea tra spargisale e spartineve.