Allerta caldo, Campobasso da “bollino rosso” oggi, domani e dopodomani

Aumenta il caldo in Italia e nel bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute spuntano i primi bollini rossi, che indicano il massimo livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più deboli.

In particolare, oggi, domani e dopodomani il livello più alto di rischio, il 3 (in una fascia che parte da 0), è stato assegnato a Campobasso e Perugia dove sarà ancora caldo record.

Nello specifico, il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Consigli generali: