All’Eden della Famiglia Damiano il Premio Industria Felix 2019

CAMPOBASSO

Si è svolta oggi nel capoluogo di regione pugliese, presso Villa Romanazzi Carducci, la cerimonia di premiazione delle aziende primatiste di bilancio e più performanti a livello gestionale di Puglia, Basilicata e Molise. Al Gruppo Eden di Marcello Damiano il Premio Industria Felix 2019, assegnato dopo un’attenta analisi dei bilanci dell’impresa da parte del Comitato Scientifico del Premio nazionale, in collaborazione con Confindustria e l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

«Dedichiamo questo importante riconoscimento a tutti i nostri ospiti che da 43 anni scelgono i servizi Eden» ha affermato l’imprenditore Marcello Damiano. «Siamo quotidianamente impegnati per offrire al grande pubblico servizi di ristorazione d’eccellenza e turistico-ricettivi di qualità sempre migliore. Felici di investire risorse nella nostra regione dal 1976, felici di contribuire allo sviluppo e alla ricchezza della nostra terra grazie a un attento lavoro di squadra», ha concluso l’amministratore del Coriolis di Ripalimosani e dell’Hotel San Giorgio di Campobasso.

A ritirare il premio Amalia Damiano, in rappresentanza della famiglia fondatrice del Gruppo Eden, e Manuele Martelli, responsabile marketing ed eventi dell’azienda.

«Siamo emozionati ed entusiasti di prendere parte a questa prestigiosa manifestazione, che al di là del Premio di cui siamo chiaramente orgogliosi, rappresenta un momento di confronto, di studio e di approfondimento alla presenza di economisti, manager ed altri imprenditori espressione di consolidate realtà aziendali a livello nazionale», affermano Damiano e Martelli.

«La promozione del territorio attraverso le sue molteplici sfaccettature fa parte del nostro Dna. Costruire turismo di spessore, attraverso i suoi servizi, offrire esperienze gastronomiche sempre innovative, investire nella ricerca e nella sperimentazione di nuove emozioni da offrire ai nostri ospiti è la inamovibile nobile mission ‘istituzionale’ che perseguiamo grazie a un consolidato lavoro di squadra da parte di tutte le professionalità impegnate nella nostra azienda», continuano Amalia Damiano e Manuele Martelli.

«Numerose sono le iniziative in cantiere: ulteriore innovazione nel campo dei matrimoni e della grande banchettistica, dopo aver già inaugurato la cucina emozionale e ultimato una enciclopedia del gusto eden che racchiude ben 600 pietanze d’eccellenza; un consolidamento dei rapporti con il territorio attraverso la realizzazione di eventi a livello regionale che coinvolgano il mondo della cultura e dello sport in senso esteso; una diversificazione dei servizi turistici che già offriamo all’Hotel San Giorgio di Campobasso con il quale siamo riusciti ad arrivare a fette di mercato estero sempre più consistenti, soprattutto delle Americhe e del Nord Europa. Al Molise, ai nostri ospiti e a tutti i nostri collaboratori dedichiamo questo premio con la promessa di fare sempre meglio», hanno concluso la titolare e il responsabile marketing del Gruppo.