Alle pazienti del reparto oncologico del San Timoteo un dono speciale

L’associazione ‘Lory a colori Onlus’ ha donato cappelli e turbanti rosa di cotone certificato

“La malattia si prende qualcosa, ma possiamo strappargli sempre momenti di unione, per ricordare che lottare è anche sognare di fare le cose di ogni giorno”. Con questo spirito nella giornata di ieri, giovedì 4 novembre, presso il reparto dh oncologico dell’ospedale San Timoteo di Termoli, l’associazione ‘Lory a colori Onlus’ ha donato cappelli e turbanti rosa di cotone certificato, creati e consegnati dalla Ambasciatrice e volontaria dell’associazione, Gessica Riccitelliin arte Habibi Art-Design e dalla presidente Monica Marinari. I doni verranno destinati alle bellissime pazienti del reparto. All’incontro hanno partecipato il Dott. Francesco Carrozza oncologo, la Dott.ssa Patrizia Farina oncologa, Marina Cirelli assistente sociale, la Dott.ssa Claudia Spina psiconcologa, Barbara Saracino infermiera, Ornella Sciscente caposala, Cinzia Pescara infermiera. “La bellezza passa da atti di resistenza, di coraggio e di voglia di non mollare mai”, hanno commentato è concluso con una frase di Madre Teresa di Calcutta: “Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare”.