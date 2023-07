Alle Dune di Termoli il primo memorial in omaggio al ‘Professore’ Antonio Casolino

È entrato nel vivo questa mattina, sabato 22 luglio, il 1° Memorial Antonio Casolino nato per omaggiare il “Professore”.

Una competizione in acque libere iniziata poco dopo le 9 per la distanza dei 3000 mt e alle 12 per i 1852 mt presso il lido Le Dune che ha ospitato l’evento.

Antonio Casolino, il delfino dell’adriatico, ha portato con sè, sempre con onore e passione, i colori della cittadina e dell’associazione Asd Termoli nuoto. Il pluricampione, Casolino è stato per moltissimi ragazzi termolesi il faro che li ha seguiti insegnando loro il nuoto. Tutta la cittadinanza è grata a “u’ Professore”, così veniva chiamato, per aver trasmesso con ardore il profondo amore che aveva per il nuoto e per il mare.

