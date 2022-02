All’Auditorium il “Carnevaletto” della Croce Rossa di Isernia

Per motivi organizzativi si comunica che il veglioncino di Carnevale organizzato dal Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, previsto per martedì 1’ marzo non si svolgerà più al PalaFraraccio, bensì presso l’auditorium Unità d’Italia. L’appuntamento dalle ore 16 alle 20, invece, con il consueto veglione in maschera e con numerosi giochi, spettacoli e intrattenimento. I Volontari della Croce Rossa di Isernia, inoltre, consegneranno merende a tutti i bambini presenti. Previsto un menù anche per celiaci. Il costo del biglietto sarà di 7 euro e il ricavato sarà utilizzato per finanziare le numerose attività che quotidianamente svolge il Comitato di Isernia della CRI a sostegno dei più bisognosi. Per poter partecipare all’iniziativa sarà obbligatorio essere in possesso di super green pass e di mascherina FFP2.