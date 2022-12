All’Auditorium di Isernia un racconto scandito da volti di donna grazie al trio Mannoia, Turci e Noemi

Al pubblico sono stati regalati pezzi che hanno fatto la storia, come “Quello che le donne non dicono”, “Sally” e “Le notti di maggio“

Emozione pura ieri sera, venerdì 9 dicembre, all’Auditorium di Isernia, che ha ‘ospitato’ il Concerto per Volti di Donna. Pezzi da novanta sul palco: Fiorella Mannoia, Paola Turci, Noemi, Vittoriana De Amicis e Claudia Campagnola sono state le voci protagoniste di una serata speciale.

Dalla Venere di Botticelli alla Gioconda, da Beatrice a Giulietta, le donne sono argomento preferito di scrittori, poeti e pittori. Ma allo stesso modo, grandi donne sono protagoniste dell’arte, da Maria Caìlas ad Artemisia Gentileschi, da Anais Nin a Sibilla Aleramo, da Janis Joplin a Ella Fitzgerald, a Frida Kahlo.

Le donne sono spirito dell’arte, e contemporaneamente ne sono creatrici. Le donne sono oggetto della creatività di molti artisti, ma sono esse stesse potenti motori creativi, mai sufficientemente riconosciuti da una società in preponderanza maschile. Ma sono anche, le donne, portatrici di un punto di vista diverso da quello dell’uomo, originale, spiazzante.

Quest’anno Isernia ha dedicato molta della sua attenzione e del suo sforzo organizzativo e creativo al ruolo della donna nell’arte, inteso in senso ampio ed estensivo.

Un racconto scandito da volti di donna, in cui le voci delle grandi protagoniste del passato espresse in monologhi scritti espressamente per l’occasione e recitati dal vivo, hanno fatto da contrappunto, e da viatico, ad un percorso che ha avuto come protagonista la musica. Una grande orchestra, diretta dal Maestro Leonardo de Amicis, che garantisce un’altissima qualità artistica nelle scelte e nel cast, totalmente al femminile: tre cantanti della scena italiana provenienti da generazioni diverse, come per esempio Fiorella Mannoia, Noemi, Paola Turci e un grande soprano come Vittoriana de Amicis. Quattro donne che cantano le donne, attraverso canzoni e arie indimenticabili della tradizione italiana ed internazionale, introdotte da una voce recitante alla quale è affidato il “racconto” della serata, appunto attraverso la narrazione di grandi donne che l’arte l’hanno ispirata, o fatta.

Al pubblico sono state regalate canzoni che hanno fatto la storia, come “Quello che le donne non dicono”, “Sally”, “Le notti di maggio“, “Sono Solo parole”, “L’amore si odia”, “Ti amo non lo so dire”, “Almeno tu neIl’universo”.

La presenza di Vittoriana de Amicis e della grande orchestra ha permesso poi di visitare i luoghi della grande musica classica, che alle donne ha dedicato pagine indimenticabili ci sarà quindi spazio per quelle melodie immortali che stanno nel cuore di tutti, e che sono legate alla figura di donne leggendarie, da Butterfly a Turandot, a Mimì.

Una serata popolare, per molti versi, ma di grande qualità e classe. Un percorso ammirato attraverso la storia dell’arte e della musica, ma anche un omaggio necessario alla figura inevitabilmente complementare dell’uomo nella storia del pensiero e dell’umanità.

