Allarme truffe: entrano a casa di una 84enne e rubano 400 euro e bancomat

Allarme truffe in città a Termoli dove, nella sola giornata di ieri, due coppie anziane sono state vittime di raggiri. I due episodi si sono verificati rispettivamente nella zona del cimitero e in quella del centro di Termoli.

Nel primo caso tutto è accaduto in pochi minuti quando lei, una ragazza “giovane e di bell’aspetto con mascherina e cappello – come racconta al telefono la nuora della vittima di 84 anni – si è presentata alla porta di mia suocera dicendo di essere la figlia di una vicina di casa e che aveva il compito di consegnarle dei cioccolatini”. D’altronde in mano aveva un pacchetto di dolciumi che hanno convinto la donna a lasciarla entrare. sembrerebbe che prima di citofonare alla donna abbia citofonato ad un’altra signora dello stesso palazzo facendosi, di fatto, dire il vero nome della figlia della donna per riuscire ad ingannare l’84enne che, infatti, l’ha fatta entrare in casa. La ragazza prima si sarebbe seduta in cucina e poi avrebbe chiesto un bicchiere d’acqua del rubinetto in maniera da permettere di lasciare aperto il rubinetto del cucinino della donna e “intrappolarla” lì dentro mentre una presunta complice le ha rubato il portafoglio con all’interno 400 euro in contanti e il bancomat. Dopo qualche minuto alla ragazza sarebbe squillato il telefono (forse un segnale del lavoro compiuto) e sarebbe uscita di casa con la scusa di spostare la macchina che stava parcheggiata nei pressi del palazzo. Solo dopo qualche tempo l’84enne si è accorta di quello che era successo e ha sporto denuncia ai carabinieri.

Il secondo episodio si è invece verificato nel centro di Termoli. Ad entrare in azione sempre una ragazza, anche lei di bell’aspetto, che, con una scusa, si è fatta aprire la porta da una coppia di anziani di cui uno disabile. La giovane si sarebbe avvicinata all’uomo e le si sarebbe seduta accanto con la scusa di essere la figlia di una pasticceria che si trova poco distante. Il tentativo di truffa, però, sarebbe stato fermato dall’arrivo della figlia della coppia. A quel punto la ragazza, forse intuendo che nell’abitazione stava per entrare qualcuno, con un’altra scusa avrebbe lasciato la casa e sarebbe scappata. Una truffa riuscita ed una tentata che si sono verificate entrambe nello stesso pomeriggio, quello di ieri, martedì 26 gennaio, che spingono a lanciare un allarme nei confronti degli anziani a non far entrare nessuno all’interno delle abitazioni.