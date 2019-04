Allarme siringhe al centro storico, rinvenute due a distanza di neanche un giorno (FOTO)

É ancora allarme droga nel capoluogo. Continuano, infatti, le segnalazioni in merito al ritrovamento di siringhe usate e abbandonate in diverse zone centrali della città e spesso anche in prossimità di scuole, centri abitati e parchi. A preoccupare notevolemente l’opinione pubblica è la frequenza degli episodi. Al centro storico, in particolare, ne sono state rintracciate due a distanza di neanche un giorno e in punti diversi. Una all’inizio della scalinata di Vico Lucarelli e un’altra nella frequentatissima via Ferrari in prossimità di un tombino. I cittadini sfogano sui social tutta la loro indignazione e tornano a chiedere, con sempre più insistenza, interventi urgenti di contrasto al fenomeno. «É una vera vergogna», ci scrive un nostro lettore allegando una foto dell’ennesimo ritrovamento. «Io non sono nessuno per giudicare le scelte e la vita altrui – scrive qualcun altro sul gruppo facebook “Stop ai cafoni a Campobasso” – Ma di certo la mattina non voglio uscire di casa con i bambini e trovarmi davanti i piedi le vostre siringhe….e calpestarle». Nonostante siano state rimosse entrambe le siringhe in tempi brevi, il problema purtroppo resta.