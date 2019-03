Allarme sicurezza al Cardarelli, ancora un’aggressione ai danni di un ausiliario

CAMPOBASSO

É passata appena una settimana dall’ultima aggressione ai danni di un medico all’ospedale Cardarelli di Campobasso e denunciato dall’Ordine dei Medici (l’articolo qui). E, a distanza di pochissimo, si verifica un nuovo grave episodio. Questa notte è stata la volta di un portantino avvicinato da un uomo con il volto semicoperto che vedendosi negare dall’ausiliario sigarette e soldi ha cominciato a colpirlo fino a mettergli le mani al collo. A mettere in fuga il malvivente l’intervento di alcuni colleghi che, allertati dalle urla, sono accorsi per capire cosa stesse accadendo. Sono in corso le indaginida parte della Squadra Volante.

Operatori e utenti lamentano l’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto in concomitanza del moltiplicarsi di questo genere di episodi che non non sono legati – ci teniamo a precisarlo – ai bivacchi nell’ala nuova dell’ospedale riservata ai laboratori.