“Allarme rosso” per i neonati, tutti occupati i posti letto del Cardarelli

Tutti occupati i dodici posti letto complessivi di patologia e terapia intensiva neonatale. Florenzano: “Situzione al limite, ma il reparto non è chiuso”

Con un avviso ai dirigenti dei vari presidi e servizi ospedalieri, il Cardarelli avverte che, al momento, non sono possibili nuovi ricoveri alla neonatologia di Campobasso. Tutti occupati i dodici posti letto complessivi di patologia e terapia intensiva neonatale. Ma il direttore generale dell’Asrem, Florenzano butta acqua sul fuoco e afferma: “È una situazione al limite, ma questo non significa che il reparto è chiuso, significa solo che gli eventuali neonati in condizioni critiche verranno prima stabilizzati e poi trasferiti in altre strutture ospedaliere dotate di neonatologia, qualora non si siano liberati posti letto al Cardarelli”.

Insomma una situazione di pre allarme, ma che dovrebbe rientrare nella norma al più presto. Purtroppo non c’è solo il Covid con cui fare i conti per gli ospedali molisani.