Allarme rosso al Pronto Soccorso, vanno via i medici venezuelani

Da lunedì al Pronto Soccorso di Isernia resteranno in servizio solo quattro medici, i due dottori venezuelani, arrivati a dare una mano alla medicina d’urgenza del Veneziale, andranno via. Non si è ancora capito se per una loro decisione o per un mancato rinnovo dell’incarico da parte dell’Asrem.

Fatto sta che da lunedì è allarme rosso al Pronto Soccorso del Veneziale con solo quattro medici in servizio, rispetto ad un organico di undici. Oltretutto il primario Lucio Pastore è ancora in malattia. Quattro medici non ce la fanno neanche a coprire la turnazione e si avvicina il periodo estivo con le relative ferie. Insomma una situazione di vera e propria emergenza. L’unica speranza è riposta nel l’aiuto dei medici del 118 o degli altri reparti. Lunedì si saprà come il servizio verrà organizzato.