Allarme Pronto Soccorso, i medici scrivono a Procura e Carabinieri

Situazione da “allarme rosso” al Pronto Soccorso di Isernia. Due medici, Ettore Annibale e Antonio De Matteis, si sono rivolti a Procura e Carabinieri, denunciando di essere rimasti da soli a presidiare il reparto e questo non è possibile. Questa la comunicazione dei due medici:



“In riferimento alla turnazione dei medici di Pronto Soccorso, stilata dal Responsabile ed allegata, si fa presente che contrariamente alla prassi finora seguita, i sottoscritti dott De Matteis Antonio ed Annibale Ettore sono costretti ad affrontare il turno di notte da soli, rispettivamente nei giorni del 28 e 29 gennaio, senza la condivisione con almeno un’altra unità medica.

In considerazione del fatto che le SV sono a conoscenza di questa anomala turnazione, del carico lavorativo che i suddetti medici sono costretti ad affontare da soli e dei rischi che potrebbero derivare da una inadeguata assistenza sanitaria a più pazienti, contemporaneamente presenti in condizioni gravi in Pronto Soccorso, i sottoscritti declinano ogni responsabilità su eventuali inefficienze assistenziali. Per le suddette ragioni si invitano le SV ad attuare ogni possibile risoluzione per ovviare ad una situazione potenzialmente pericolosa, sia per i malati in Pronto Soccorso, che per il personale che vi lavora e per eventuali risvolti medico legali penali che potrebbero derivarne”.