Allarme polmonite tra i sanitari in servizio all’ospedale di Isernia

REDAZIONE

Isernia, ospedale Veneziale: ondata anomala di casi di polmonite scoppiata tra il personale medico e paramedico. Una vera e propria epidemia che ha colpito una decina di unità, tra medici e infermieri di vari reparti, tra sale operatorie, cardiologia e pronto soccorso. Qualcuno parla anche di possibili contaminazioni, grazie al sistema di aerazione dell’ospedale di Isernia che avrebbe potuto diffondere l’infezione polmonare nei vari settori. Il tutto in un momento di alta criticità per la carenza di personale dovuta sia ai tagli, sia alle mancate sostituzioni dei sanitari andati in pensione e, di fronte a tutto ciò, fa ancora più specie il ”caso” di Lucio Pastore, obbligato a lasciare anzitempo il servizio, nonostante la sua richiesta di rimanere a lavorare fina al compimento dei 40 anni di attività ospedaliera.