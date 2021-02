Allarme piogge, straripa il Volturno a Sesto Campano

Le piogge di ieri e delle ultime ore hanno provocato lo straripamento del fiume Volturno sulla piana di Sesto Campano. Le acque del fiume hanno invaso tutte le campagne circostanti con gravi danni per le coltivazioni e per le case più vicine al corso del Volturno. Neanche le previsioni lasciano tranquilli i sestlolesi, infatti nei prossimi giorni è previsto un intensificarsi del cattivo tempo, con nuove e più insistenti precipitazioni. Per il momento la situazione è sotto controllo e viene monitorata dalle autorità competenti: Comune, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Qualora le acque continuino a salire non è escluso che le abitazioni più vicine vengano fatte abbandonare dalle famiglie residenti e dagli animali nelle stalle.