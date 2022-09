Allarme nidi di calabroni: intervengono i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione a Tavenna per rimuovere i nidi di calabroni presenti in varie stradine ed abitazioni del paese che minacciavano l’incolumità dei residenti. I pompieri hanno indossato delle protezioni particolari per scongiurare possibili punture e si sono messi a lavoro.

Per l’eliminazione di un nido, infatti, è opportuno avere delle competenza ed indossare l’abbigliamento adatto e l’operazione deve essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Agire di propria iniziativa può essere pericoloso perché i calabroni, se infastiditi, possono attaccare e pungere. A causa di allergia o ipersensibilizzazione pregressa può verificarsi una reazione anafilattica.

Gli interventi andranno avanti anche nei prossimi giorni per bonificare il tutto. Intanto è arrivato anche il messaggio di ringraziamento da parte del sindaco di Tavenna ai Vigili del fuoco: “Sempre pronti ad intervenire in prima linea in tutte le circostanze e il più rapidamente possibile”.