Allarme inquinamento a Venafro, manca solo uno sforamento per superare la soglia massima

Al 9 dicembre – data dell’ultimo rilevamento effettuato – la centralina Venafro 2 dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale segnava 34 superamenti del valore massimo del PM10.

Ne manca dunque solo uno entro fine anno a far scattare ufficialmente l’allarme ambientale di inquinamento dell’aria nella città venafrana.

Il Pm10 (materiale particolato di dimensione inferiore a 10 microgrammi per metro cubo) costituisce da sempre una delle componenti dell’inquinamento atmosferico, in quanto vari studi sugli effetti sanitari da particelle hanno evidenziato collegamenti tra le concentrazioni in massa del Pm10 e un incremento, sia di mortalità, che di ricoveri ospedalieri, per malattie cardiache e respiratorie nella popolazione.

Venafro arriva così a fine anno con il ripetersi dell’incubo del superamento dei fatidici 35 sforamenti del valore massimo consentito delle polveri sottili.

E, ancora una volta, si può affermare che le riduzioni del traffico pesante in città hanno avuto poco o nessun effetto, visto che lungo via Colonia Giulia circola la metà del traffico pesante che circolava in precedenza, grazie ai divieti di transito esistenti ormai da tempo.

I dati tra le due centraline sono simili. Infatti, in occasione dell’ultimo sforamento registrato, il primo dicembre, la stazione “Venafro 1” di via Colonia Giulia ha registrato un valore di 52 μg/m3 e la stazione “Venafro 2” (di via Campania) 53 μg/m3. Anche i due precedenti sforamenti sono stati segnalati negli stessi giorni per entrambe le centraline: il 21 e 22 novembre, con piccoli scostamenti.

Se per il Pm10 le cose vanno così, peggio si potrebbe dire per il Pm2,5, il particolato fine: nell’ultimo mese a Venafro spesso si sono registrati valori superiori anche del doppio ai 20 μg/m3 segnalati come ‘pericolosi’ per la salute umana.

Per questo e per monitorare al meglio i rischi, l’Arpa Molise, ha presentato un progetto per l’acquisizione delle risorse necessarie, che prevede, tra l’altro, l’acquisto di due mezzi mobili e di strumentazione da laboratorio. L’indagine – riferisce Arpa Molise – ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze del particolato (Pm10 e Pm2,5) presente in atmosfera nella piana di Venafro e a tal fine saranno raccolti campioni di particolato sui quali verrà eseguita l’analisi della composizione chimica.

Una rilevazione abbastanza urgente perchè, visto che il traffico è stato deviato, ma l’inquinamento resta, bisognerà pur capire da dove arriva.