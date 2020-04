Allarme incendi, altro rogo domato dai Vigili del fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio in località Carapellese nel Comune di Poggio Sannita, all’altezza della SS 650 km 30, per spegnere il rogo oltre ai Vigili del Fuoco di Agnone è intervenuto anche la flotta aerea dei Vigili del Fuoco con elicottero proveniente dall’Eli Nucleo di Pescara. Presente sul posto anche un DOS VF (direttore delle Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento delle operazioni. Dopo alcune ore si è riuscito a bloccare l’incendio. Purtroppo tra macchia meditteranea e bosco bruciati oltre 22 ettari. Sul posto anche i Carabinieri.