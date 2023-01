Momenti di preoccupazione a Isernia per una fuga di gas che si è verificata nella serata di ieri, intorno alle ore 21.30, in un appartamento di via Carlomagno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia che dopo aver messo in sicurezza l’area hanno atteso l’intervento di un tecnico addetto alla risoluzione del problema.