Allarme in Casa di Riposo, contagio quasi totale

Una situazione piuttosto preoccupante sta agitando gli animi a Tavenna il cui sindaco, Paolo Cirulli, si è visto quasi obbligato a comunicare un dato che già stava emergendo dal bollettino Asrem di questa sera :

“Si informa l’intera cittadinanza che sono pervenuti i risultati dei tamponi effettuati ieri da parte dell’Asrem.

Purtroppo sono risultati positivi tutti gli ospiti della casa di riposo San Nicola, tranne uno, comprese le operatrici.

Insieme ai risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, arriviamo ad un totale di 24 positivi.

Siamo, altresì, in attesa di nuovi risultati di altri tamponi effettuati.

Abbiamo attivato il protocollo Covid, informando il Presidente della regione Donato Toma, il direttore generale dell’ Asrem Florenzano e il dottor Oriente dell’ufficio igiene.

Siamo in continuo contatto.

Da domani l’ufficio igiene si organizzerà per fare tamponi ai familiari delle operatrici risultate positive e risalire alla catena dei contatti che hanno avuto nei giorni precedenti.

Si raccomanda, nuovamente, all’intera comunità di prestare attenzione, di rispettare la distanza di sicurezza, di indossare SEMPRE la mascherina e uscire di casa solo per comprovate necessità.

Solo così potremo tutelare la nostra salute e quella del prossimo”.