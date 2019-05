Allarme esche avvelenate, un cane è morto e un altro lotta per salvarsi

REDAZIONE

Ancora esche avvelenate. L’allerta è stata diramata su Facebook e avverte i cittadini di prestare particolare attenzione in zona Colle dell’Orso a Campobasso. A rimetterci la vita, purtroppo, è già stato un cane, mentre un altro sta lottando per salvarsi dopo essere stato portato in extremis in ambulatorio. Il fenomeno delle esche avvelenate è ormai divenuta una piaga difficile da debellare e purtroppo sempre più cani rischiano di perdere la vita.