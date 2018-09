CAMPOBASSO

Allarme droga a Fontana Vecchia. Torniamo sull’argomento dopo che il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Luca Praitano, ha interessato il Consiglio della problematica. «Una zona oserei dire pericolosa», queste le parole di Praitano, che pone l’attenzione anche su Via Quircio. C’è chi osa dire ancora di più: «La Scampia di Campobasso». Ebbene. Nella zona sono previste cinque telecamere che rientrano nel progetto regionale che contempla l’installazione di 180 telecamere su tutto il capoluogo di regione. Entreranno in funzione tutte insieme. Eppure, in Comune, buttano acqua sul fuoco. All’interpellanza di Praitano, l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Salvatore, risponde: «Non ci sono comunicati ufficiali che attestino la pericolosità di questa zona più di altre. Ad ogni modo, come Comune, stiamo mettendo in campo numerose iniziative che riguardano la prevenzione e la sicurezza in città». Praitano confida nel lavoro delle forze dell’ordine, e, fedele al suo ruolo di consigliere, invita l’amministrazione a tenere gli occhi aperti. Per adesso, commenta Praitano: «Sono stupito dello stupore della maggioranza».