Una ordinanza con orari ben precisi da rispettare per bar e attività commerciali e una richiesta di maggiore senso civico da parte di tutti i cittadini. È questo il nuovo appello lanciato dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, per combattere l’emergenza del Coronavirus. “Chi è in quarantena deve rimanere a casa e i giovani non devono affollare i bar”.