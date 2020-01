Allarme Coronavirus, bimba molisana di ritorno dalla Cina “costretta” a casa dagli altri genitori

La piccola è stata con la sua famiglia nel contintente asiatico per il Capodanno cinese

Nessun allarme Coronavirus, meglio chiarirlo subito per evitare incomprensioni e inutili tensioni. Ma un episodio spiacevole, questo sì. Accaduto in un plesso scolastico di Venafro, del quale, per privacy, evitiamo di fare il nome. Anche perché le notizie che giungono, non godono ancora del crisma dell’ufficialità. Ma sono state riportate da alcune mamme di bimbi che frequentano la scuola e soprattutto dal rappresentate d’Istituto.

Sembrerebbe che alcune mamme di una classe prima, frequentata da una bimba cinese, abbiano chiesto con insistenza che la piccola restasse a casa precauzionalmente. Perché la famiglia è di ritorno dalla Cina dove ha preso parte ai festeggiamenti per il Capodanno. Prima di riportarla a scuola questa mattina, martedì 28 gennaio, la bimba è stata a visita da un pediatra ed è tornata in classe con un certificato che ne attesta la buona salute. Questo non è bastato ad alcuni genitori che sembrerebbero abbiano preteso maggiori controlli. Così la mamma della bimba cinese ha chiesto al preside di poter tenere a casa la piccola per una settimana. Il dirigente, viste anche le “pressioni” degli altri genitori, ha dato il via libera. Quindi è stata la stessa mamma della bimba che, sentendosi sotto pressione e intuendo che da parte degli altri genitori c’era disappunto per il rientro a scuola della piccola, ha reputato opportuno tenere la figlia a casa fino a sabato. Della situazione è stata messa al corrente anche l’Aserm.

La famiglia vive ed è residente a Venafro.

Di seguito il messaggio che il rappresentante d’Istituto ha inviato agli altri genitori: «Giusto per tranquillizzarvi, come rappresentante d’istituto ho chiesto di incontrare il Preside per avere informazioni riguardo a …, la bimba che è stata in Cina.

Come avevamo ipotizzato il Preside ha già contattato l’Asl per chiedere conferme sullo stato di salute della bimba. Mi hanno riferito anche che la madre stamattina ha portato … a fare i vari controlli, quindi è una circostanza su cui la scuola sta ponendo particolare attenzione.

Nonostante i nostri timori credo che possiamo stare sereni.» mdi

