Allarme bomba a Londra, paura per un gruppo di molisani

I ragazzi costretti fuori dal Soho Hotel a lungo per consentire le operazioni di rimozione di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. Il padre di uno dei ragazzi: «Tanta paura ma loro stanno bene»

Un pomeriggio di inferno per un gruppo di giovani termolesi che questo pomeriggio sono stati evacuati dal Soho Hotel, un albergo che si trova nel quartiere di Soho dove è scattato un allarme bomba per il ritrovamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Stando alle poche informazioni che trapelano i ragazzi si troverebbero a Londra per un viaggio di piacere quando è scattata l’emergenza. La bomba inesplosa è stata individuata durante i lavori in corso a Dean Street e la Polizia della capitale britannica è entrata immediatamente in azione transennando una zona piuttosto ampia e molto frequentata dai vip e dai semplici turisti bloccando le strade comprese tra Oxford Street, Charing Cross Road, Shaftesbury Avenue, Lexington Street e Poland Street. Il ritrovamento della bomba è avvenuto nei pressi del Soho Hotel, proprio il luogo del pernottamento dei giovani termolesi, molto usato per le conferenze e gli incontri stampa legati alle presentazioni dei film in uscita, tra cui recentemente quello di Piccole Donne che ha visto coinvolti le star James Norton, Florence Pugh, Saoirse Ronan e Timothée Chalamet. C’è grande apprensione tra i genitori dei ragazzi e per gli stessi giovani che attendono di conoscere come evolverà la situazione. Come si vede dalle foto della Bbc e dal video tratto dal tweet di Billy Whiteford tanta gente si è riversata per strada in attesa della conclusione delle operazioni di rimozione dell’ordigno bellico. Il padre di uno dei ragazzi, Vincenzo G., ha assicurato che i ragazzi stanno bene, sei di loro sono già ripartiti per tornare a casa mentre gli altri 5 partiranno mercoledì.