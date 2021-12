Il MoVimento 5 Stelle Isernia è stata la prima forza politica a contribuire alla nascita di una alleanza politica che ha permesso l’elezione del nuovo Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, partendo dall’idea di unire e coinvolgere la molteplicità di anime e sensibilità che si riconoscono in un progetto di rinnovamento e di partecipazione attiva.

Abbiamo accettato con questo stesso spirito (ma non senza qualche riserva) l’evoluzione del Governo della Città con la nomina di una Giunta snella nei numeri ma efficace nell’azione, attendendo con correttezza e lealtà le valutazioni degli altri alleati di coalizione e, addirittura, condividendo con loro, in un determinato momento, la necessità di posticipare il completamento e l’allargamento dell’esecutivo comunale, attese condizioni contingenti legate anche ad un comune e futuro progetto politico, diffuso su tutto il territorio regionale.

Oggi, però, quelle condizioni sono superate e per quanto ci riguarda nulla osta a procedere immediatamente alla composizione definitiva della Giunta comunale.

Le elezioni provinciali seguiranno il loro corso in maniera autonoma rispetto alle questioni specifiche della nostra città, tenendo altresì in conto le strategie che hanno determinato il risultato di quelle che si sono svolte nei giorni scorsi in provincia di Campobasso.

È giunto il momento di mettersi tutti al lavoro: ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede la nostra coscienza di uomini e donne che, nel loro agire, hanno come obiettivo esclusivo gli interessi della collettività.

Diversamente, nulla cambierebbe rispetto alla vecchia politica che ora è all’opposizione. Noi vogliamo rappresentare il cambiamento, il rinnovamento e contribuire in maniera concreta a quei processi di partecipazione e condivisione con i cittadini che sono già in corso e che devono essere completati e rafforzati.