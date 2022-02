All’arbitro molisano Luca Massimi la direzione di Juventus-Verona, prima di Vlahovic in bianconero

Doppia soddisfazione per l’arbitro termolese Luca Massimi, designato per Juventus-Verona, gara che segnerà l’esordio in bianconero per il super acquisto del mercato invernale Dusan Vlahovic. Per il fischietto cresciuto nella sezione di Termoli prima del collaudato approdo in Serie A, si tratterà anche dell’esordio all’Allianz Stadium, mai “raggiunto” fino a questo momento.

Un segnale implicito da parte dei vertici Aia, che proprio all’arbitro molisano hanno affidato la direzione di uno dei match più delicati della giornata di campionato in programma nel prossimo weekend. Una considerazione in forte crescita – in primis dal designatore Rocchi – che sta man mano portando Massimi, professionista dal rendimento sicuro e affidabile, tra i big della categoria. Il suo esordio in Serie A si materializzò tre anni fa, in un insidioso Sampdoria-Cagliari.

Per la prima all’Allianz e la prima di Vlahovic, posticipo delle 20.45, sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Fiore.