All’Alfano torna il Laboratorio di Storia Contemporanea con Anna Paola Sabatini

Tornano nelle scuole i progetti extracurriculari realizzati totalmente in presenza e torna anche il laboratorio di storia contemporanea dell’Istituto Alfano di Termoli “Tu che ne pensi di…?”, coordinato dai proff. Mario Mascilongo e Francesca Lemme: l’appuntamento è per lunedì 9 maggio alle ore 1:00 presso l’Aula magna del plesso di via Asia 2 (Liceo Classico). Tema di quest’anno: “Condizione della donna e parità di genere”.

Torna così uno degli eventi aperti alla città che hanno reso l’Istituto Alfano protagonista della vita culturale termolese. Quest’anno, a rendere ancor più prezioso l’appuntamento che, come ricorda la dirigente Concetta Rita Niro,«segna una nuova apertura alla città e al territorio da parte del mondo della scuola dopo la difficile stagione segnata dalle restrizioni e dall’isolamento», un’ospite d’eccezione: la dott.ssa Anna Paola Sabatini, dirigente dell’ufficio scolastico regionale del Molise.