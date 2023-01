All’Alfano informazione e prevenzione con i Lions e il Progetto Martina

Dalle 9.00 alle 11.00 di oggi, nell’aula magna dell’Istituto Alfano di Termoli in via Asia 2 si è svolto stamani, promosso dal Lions club Termoli Tifernus e in collaborazione con il liceo termolese, l’ormai tradizionale incontro del Progetto Martina: il service è indirizzato agli studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori attraverso la conoscenza, l’adozione di uno stile di vita sano e l’attuazione di controlli periodici. «Ringrazio il presidente del Lions Club Cristaldi e il dott. Molinari per la loro disponibilità e dedizione», precisa la Dirigente dell’Istituto Alfano Concetta Rita Niro, «e gli insegnanti, impegnati ad offrire ai nostri studenti una formazione completa». All’incontro erano presenti le prof.sse Francesca Lemme e Marianna Di Marco, oltre ai docenti delle classi invitate. Relatore apprezzatissimo il dott Bernardino Molinari, responsabile del progetto. Presenti anche il Presidente del Lions Club termolese, Francesco Cristaldi, e il cerimoniere Lino Stilla. I ragazzi e le ragazze delle classi coinvolte, la 3F e la 2F di Scienze Applicate, la 2G dell’Indirizzo Sportivo, la 3A e la 3B del Liceo Classico hanno partecipato con interesse ed attenzione.