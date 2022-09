All’Alfano il 14 settembre Giornata dell’Accoglienza

Ad attendere i nuovi iscritti delle classi prime del Liceo Classico e del Liceo Scientifico dell’Istituto Alfano la mattina del 14 settembre, data di inizio del nuovo anno scolastico, gli insegnanti e la Dirigente Concetta Rita Niro, per quella che si è voluta chiamare significativamente “Giornata dell’Accoglienza”. «In realtà nelle prime settimane di scuola le classi prime saranno coinvolte anche in altre iniziative, tutte mirate a far conoscere la scuola, le persone e il territorio» precisa la Dirigente. «A questo mira il progetto accoglienza messo a punto dal gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Francesca Lemme».

Tutte le nuove classi prime saranno ubicate nel plesso di via Asia (Liceo Classico) dove saranno accolte il loro primo giorno di scuola.

Le classi 1°A, 1B°, 1°C del Liceo Scientifico e 1°A, 1°B e 1°C del Liceo Classico sono attese presso il plesso di via Asia (Liceo Classico) alle ore 8.30. Qui saranno accolte ed accompagnate dai docenti in orario direttamente nell’Aula Magna per il saluto della Dirigente.

Le classi 1°D, 1E°, 1°F, 1°H, 1°G del Liceo Scientifico invece entreranno alle ore 9.05 sempre nel plesso di via Asia (Liceo Classico) e saranno accolte ed accompagnate dai docenti in orario nelle rispettive aule. Si recheranno in Aula magna alle ore 10.00.

Questo il programma della giornata: al saluto della Dirigente seguirà una dimostrazione di Debate a cura della squadra di Debate dell’IISS Alfano e l’orario delle lezioni proseguirà regolarmente fino alle ore 12.00.

Per tutte le altre classi dell’Istituto l’orario delle lezioni del primo giorno inizierà alle ore 8.00 (con ingresso dalle 7.55) e terminerà alle ore 13.00.